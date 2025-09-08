柯文哲回老家一起吃冰棒　高虹安也現身

柯文哲回到新竹老家，柯媽何瑞英、胞妹柯美蘭、遭停職的新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠等人都在場。（照片：民眾黨提供） 中評社新竹9月8日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案羈押逾1年後，台北地方法院5日裁定以新台幣7千萬元交保，柯文哲8日下午完成交保，柯文哲偕同陳佩琪下午4時許回新竹老家，並跨過火爐、踩破瓦片，象徵去霉運。柯媽何瑞英、胞妹柯美蘭也都在家等待，遭停職的新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠也到場等候，團聚後大家一起吃冰棒。



台灣民眾黨前主席柯文哲遭羈押逾1年後，北院9月5日裁定以新台幣7000萬元交保，科技監控，均限制住居、限制出境出海，不得接觸被告、證人。對此，台北地檢署表示，將在收到裁定書後研議是否提起抗告。



媒體報導，柯文哲今天下午在妻子陳佩琪陪同下回到新竹老家。柯文哲老家門口也特地準備象徵去霉運的火爐和瓦片，柯文哲依循習俗跨火而過、踩破瓦片，象徵打破厄運、瓦解霉氣。不同上次的是，柯文哲這次左腳先跨過火爐，一腳踩碎瓦片，頭也不回直接回到屋內。



新竹市長高虹安與代理市長邱臣遠也到場力挺，但兩人低調未發言。



對於柯文哲此次交保，柯美蘭說，上次（去年12月29日）柯文哲以7000萬交保，沒想到才自由了7天又被抓進去，認了這件事有傷痕，這次交保到現在還不算定論，她認為，檢方絕對有可能抗告，“從去年就看得出來，高院跟北檢聯手”，坦言對未來沒把握，要等北檢這次真的沒有再抗告，事情才會“暫時”落幕。而未來若交保金額再提高，她會再努力湊，但柯文哲曾說過不想跟家人借款，她會以哥哥的標準看，但“若哥哥需要幫忙，我絕對沒問題”。