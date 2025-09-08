柯交保後首發文　湧2千多則留言喊阿北加油

柯文哲交保獲釋後，在民眾黨主席黃國昌的陪同下，步出北院與支持者揮手致意。（照：柯文哲臉書） 中評社台北9月8日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，遭羈押滿1年後，他今天下午獲交保步出台北地方法院大門口時，向現場支持者發表談話，隨後也將談話內容透過臉書發表。發文不到一小時，已經湧進3萬人按讚、2千多則留言，大多喊“阿北加油”。中國國民黨籍“立委”徐巧芯則留言回應，“賴清德，你好好想一想吧!”



涉京華城弊案的民眾黨前主席柯文哲，遭羈押滿一年，5日獲北院裁定7000萬元交保，他經過周末思考，今日律師律見後，終於點頭同意交保，下午在妻子陳佩琪辦保後，重獲自由。



柯文哲在北院門口外向現場支持者發表簡短談話之後，隨即搭車和陳佩琪回到新竹老家探視柯媽，並跨火爐去晦氣。



柯文哲臉書全文如下：



謝謝小草們的支持。這一年來，因為有你們，我才可以撐到現在；特別是我父親在病危的時候，其實那時候是最難捱的時候，你們的呼喊聲、向阿北加油，讓我有勇氣可以走到現在。



這個案子在台灣，已經紛紛擾擾一年了，不管是我的帳戶、 陳佩琪Peggy的帳戶、甚至我三個小朋友的帳戶，從“國內”查到“國外”，甚至我的住家、辦公室、 民眾黨中央黨部；還有李文宗、李文娟家也被抄了、辦公室也被抄了，然後連我們的助理秘書的家裡也去抄家，連銀行的保險箱都去開來看。還把我們家裡的USB都去查，說裡面有沒有虛擬貨幣的冷錢包。請問檢察官，你們查了一年，到底查到什麼？



民進黨做夢都沒有想到，台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨！所有來作證的公務員都說，過程是合法的 ，長官也沒有任何的交代；你們檢察官不是市政專業、也不是都市計劃的專家，所有的公務員都說這是合法的，也沒有任何的指示，為什麼你們檢察官，就說這是不合法的？現在檢察官跟我的律師在爭吵說，那關我的法源，到底有沒有法源基礎？

