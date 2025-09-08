邱毅示警柯文哲少說話　慎防賴清德毒計

邱毅表示，柯文哲一定要慎防賴清德的毒計。（照片：邱毅臉書） 中評社台北9月8日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案羈押逾1年後，台北地方法院5日裁定以新台幣7千萬元交保，柯文哲8日下午完成交保獲釋。前“立委”邱毅8日臉書發文提醒，柯文哲面對媒體時，還是“少說話為上策”，因為台北地檢署為了心虛、面子，一定會提抗告，到時柯文哲又被關回去，這也是賴清德必然的毒計，柯文哲一定要慎防。



邱毅指出，“回家就好，被收押禁見了一年”，他建議柯文哲，該回家把身體養好，以免留下後遺症，小草看到柯文哲出來，自然歡欣雀躍，但認為柯文哲面對媒體時，還是“少說話為上策”。



邱毅表示，北檢為了心虛、面子，一定會提抗告，“高院接受政治指示，一定會等著配合”，高院發回地院更裁，是必然的結果。他認為，“為了避免節外生枝，使柯文哲又被關回去，而這也是賴清德必然的毒計，柯文哲一定要慎防。”



邱毅指稱，賴清德絕對不是幡然醒悟，而是社會輿論壓力太大，大到連國際媒體都議論紛紛，再加上小草在司法走讀的勇猛闖關，也讓萊爾校長心驚膽跳。至於萊爾校長會怎麼做？他大膽預測，他會先放柯文哲，然後再找個理由，把他給關回去，在“追放柯”之間耍弄柯文哲，耍弄小草，耍弄藍白。



邱毅建議，柯文哲、民眾黨和小草，都要小心謹慎，步步為營，因為他認為，萊爾校長面對美國總統特朗普是不折不扣的孬種，面對台灣經濟、災情，是個貨真價實的廢物，但用司法檢調追殺整人，他可絕對是高手，一等一的骯髒高手。