中評關注：柯文哲交保　賴清德跌倒？

賴清德。（照片：民進黨提供） 中評社台北9月9日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，至今已羈押禁見超過一年，台北地方法院5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲8日交保。柯文哲發表演說談到“賴清德要好好想想為何國家被搞得四分五裂”，此舉無異加速藍白合抗綠的發酵，柯文哲滿血復活，對賴清德來說是勢必是大衝擊。



柯文哲在收押期間，媒體問及柯文哲案，賴清德的說法是“總統”不該去對個案發表看法，強調“不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。”更說行政干預司法已成過去，令台灣社會與輿論譁然。



探究賴清德上任後，民進黨籍前海基會董事長鄭文燦、柯文哲先後被辦，另外黨內原本“正國會”的民進黨籍“立委”林岱樺、台北市議員陳怡君也被辦，反觀賴清德的新潮流系綠委林宜瑾涉嫌詐領助理費案，在約談後迄今卻未有下文。



賴清德在大罷免大失敗後，進行“內閣”部分人士改組、黨公職部分異動、“國安會”補新血，近期周末也開始下鄉走傾聽之旅、座談，儼然是要為大罷免造成台灣人民撕裂、挽救低迷民調止損。但賴清德如今面臨政治危機，不僅是人事改組被在野黨抨擊換湯不換藥、小圈圈內找人，另外在南部遭受風災方面，也是讓綠營票倉有所鬆動。



賴清德3日宣布選舉對策委員會共同召集人為邱義仁、徐國勇，除展開下鄉之旅，此刻出現讓柯文哲具保停押，時機湊巧，令人莞爾，是否拯救危及重重的施政滿意度、向在野遞出橄欖枝？

