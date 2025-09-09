蘇偉碩：柯需專心打官司　一審決定政局

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月9日電（記者 蔣繼平）因京華城案被關押1年的前台灣民眾黨主席柯文哲8日保釋後重獲自由。社運界人士、反萊豬醫師蘇偉碩向中評社分析，柯文哲只有一條路就是專心打官司，未來政局反轉在一審的判決，若結果無法說服大眾，法院裁判不公的政治負擔就會落在賴清德身上，賴的民調將持續往下掉。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



這次柯文哲可獲交保出來，蘇偉碩表示，主要是台北地院認為圖利與收賄的部分重要證人的詰問都已完成，雖檢方認為還有零星證人，但地院認為不重要了，代表有罪無罪的證據都差不多問完，接下來就是辯論、證據可否採信、支持罪刑的要件成立。



觀察交保後的法律攻防，蘇偉碩表示，這次台北地院可交保理由是比例原則，若高等法院要駁回地院，這已是“憲法”基本人權層次，要駁回很困難，頂多要求說明比例原則理由，但比例原則是有裁量性的，最後還是要尊重台北地院的裁量權，不太可能由高院自己裁定羈押。



由於這次交保被駁回可能性低，蘇偉碩表示，所以他認為接下來的情況會比較單純，柯文哲最後只有一條路，就是專心打官司，因為柯文哲的案子，除了對自己的政治生命是生死關頭，對民眾黨的政治生命也是生死關頭，對藍白合的政治生命也是生死關頭。他認為只有一個大關卡，就是司法的一審。



為何說生死關頭，蘇偉碩表示，假設柯文哲政治生命結束，民眾黨也就去一半了，因為不可能與柯文哲切割。若柯被判重罪，只有兩種可能，一是判決不被社會大眾接受，政治上更被力挺；二是會大眾認為判得有道理，證據確鑿，那柯文哲與民眾黨都會垮掉。且要注意一點，民眾黨若垮掉，國民黨是不可能獨立對戰民進黨的。

