柯文哲交保北檢將抗告　黃國昌轟不要臉

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北9月8日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭羈押逾1年，8日交保停押，台北地檢署晚間則表達將儘速依法提出抗告。民眾黨主席黃國昌8日晚間在直播上表示，送北檢三個字，不要臉。我們絕不屈服、絕不投降。



台北地方法院5日裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保，柯文哲8日點頭同意步出北院，砲轟北檢1年什麼都沒查到。北檢則於8日晚間發出新聞稿聲明，駁斥柯文哲發言企圖誤導輿論、混淆視聽，將盡速依法提起抗告。



“總統府”發言人郭雅慧也發聲明指出，基於尊重司法程序進行，“總統府”不會對司法偵辦中的個案作任何評論，但也不接受並非事實的抹黑。府立場始終一致，任何人不分黨派、不問身份，只要涉犯違法，都盼檢調秉持毋枉毋縱精神，釐清事實、依法究辦。



黃國昌8日晚間透過YouTube頻道直播表示，柯文哲收錢的證據在哪？要笑掉人家大牙，連基本金流都沒辦法提出基本證明，北檢的起訴書載明“某時地”，代表什麼都不知道，還敢說人證、物證、書證詳載在894頁的起訴書中，這本894頁的小說，甚至是拿“鏡週刊”連載了4個月的小說改寫，大概是司法史上數一數二的笑話。



黃國昌說，法庭中所有檢方傳來的證人，全都在打臉檢察官，連圖利罪的構成要件事實，都拿不出像樣的證據證明，北檢竟然有臉發聲明講說依法善盡舉證責任？無恥至極！