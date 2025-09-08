柯文哲交保後首晚返家　疲倦不語僅招呼妻子

前民眾黨主席柯文哲返回台北市住處。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月8日電（記者 張穎齊）今天下午獲得交保的柯文哲，在走出地院並向支持者發表講話後，就直奔新竹老家，直到晚間7點10分才從新竹老家啟程返北，8點36分與陳佩琪乘坐白色休旅車返回台北市住處。柯文哲手上拿著一包母親何瑞英給他的菜，陳佩琪也跟著下車。



柯文哲抵達台北市大安區住處，部分支持者仍到場相挺，柯文哲看似疲倦不發一語，僅招呼妻子陳佩琪跟上。



支持者看到柯文哲乘坐的車輛不停喊“柯文哲清清白白！加油阿北！戰到底不放棄！”



記者問“柯文哲心情好嗎？9日上午要再出庭有信心嗎？絕不屈服、投降嗎？”媒體問“柯媽媽狀況好嗎？對台北地檢署可能提抗告有信心嗎？”柯文哲均不發一語。僅說“來來來、佩琪”，過程僅50秒就拿鑰匙開門返家。



前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，至今已羈押禁見超過一年，台北地方法院5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲8日交保。



柯文哲9日上午9點半將再度出庭台北地方法院京華城及政治獻金案。柯文哲因被限制住居、出海出境8個月，左腳上電子腳環、手機裝監控定位設備，因此每晚8點至10點間一定要返回台北市住處，向手機監控定位設備報到返家。