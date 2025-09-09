中評關注：政黨輪替才是柯文哲唯一生路

柯文哲8日具保停押，走出北院後發表6分鐘半的演說。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月9日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押逾1年後，8日終獲交保返家，雖後續官司仍有漫漫長路，但在大罷免大失敗後，民進黨與柯文哲之間的政治攻防即將登場，2028政黨輪替，才是柯文哲唯一生路。



柯文哲8日順利交保步出台北地方法院，民眾黨上下團結一心終於把柯P救出來，黨主席黃國昌更與長期挺柯網紅“館長”陳之漢變身左右護法，為柯文哲開道。再加上，黃國昌接任黨主席以來崇倡的“尊柯”路線，綠營側翼名嘴炒作“兩個太陽”問題，根本不存在，不論有沒有主席頭銜，柯文哲還是民眾黨最亮的太陽。



據瞭解，未來民眾黨重要黨務仍將請示柯文哲意見。對民眾黨來說，眼前最大政治議題將是“不分區兩年條款”是否落實，目前黨內暫緩與落實兩派，都在等柯發話。



在政治層面，柯文哲個性是絕不可能投降、妥協，從迎接柯出來的柯粉、小草，口口聲聲喊“賴清德下台”就能知道，柯文哲若與民進黨在政治上有所妥協，代表民眾黨將四分五裂，過去黃國昌透過街頭路線聚攏12%到15%的基本盤將失去正當性，甚至是民眾黨將會消散。



不過，從柯文哲短短6分半鐘的演說中，柯將這羈押一年多的牢獄生活，限縮在“我個人的苦難，就這樣過去了”，而仇恨則歸咎在讓台灣陷入四分五裂的賴清德，與辦案1年仍未拿出一針見血證據的檢察官身上，並未一竿子打翻民進黨。這也與柯文哲過去常強調的“政黨利益大於個人利益”符合。



柯文哲以符合人設的發言，給民進黨留了一條路，就看民進黨選擇繼續內鬥，還是選擇政策合作，特別是台灣即將面對美國對等關稅的大變數，社會即將面臨動蕩不安。不過，政策合作不等同政治合作，畢竟，拉長遠來看，對柯文哲本身來說，2028政黨輪替，才是柯文哲唯一生路，司法也才能真正迎來改革。