中評關注：民眾黨能量　藍該尊敬、綠要畏懼

前民眾黨主席柯文哲步出法院時受到小草們的簇擁。（民眾黨提供） 中評社台北9月9日電（記者 張嘉文）前台灣民眾黨主席柯文哲台北市長任內涉京華城案，羈押禁見超過一年，8日下午完成交保手續、戴上電子腳鐐步出台北地方法院，重出江湖。北院現場有超過500位小草（民眾黨支持者）前來迎接，柯在眾人簇擁下短短兩百公尺走了近半小時，支持者汗水浸透衣衫卻毫無怨言，臉上盡是激動與喜悅，清楚顯示小草對柯的堅定力挺。



這股小草堅定力挺柯文哲的能量，放眼台灣政壇少有。柯文哲交保重獲自由後，這股能量就是他的底氣所在，接下來柯將替政壇帶來哪些效應，藍營真的該加以尊敬，綠營可能更要畏懼。



藍營必須尊敬的是，小草展現出的團結與韌性。過去國民黨談藍白合作，總是強調自己組織綿密、基層廣布，理所當然要在合作中居於主導地位。但2024大選的分裂教訓已證明，若無法看見白營的優勢，特別是小草這股死守不退的選票基礎，再談合作恐怕仍難有成果。



2026地方選舉與2028大選，藍營若真想藍白再合，就必須正視這股力量，國民黨可能更應以謙和姿態來尊重柯文哲與小草的選票及號召力，甚至可能需要釋出更多資源，展現更大誠意，才有可能展現藍白合作效益。



至於綠營該畏懼的是，經過這一年多對柯文哲鋪天蓋地的攻擊，原本被認為較偏綠的年輕小草們，竟然都沒有離開，反而更死忠支持柯文哲和白營，甚至更討厭綠營和賴清德。



這股力量從民眾黨的最新民調支持度來看，有15%左右，最低也有10%上下，如果真的成功和藍營合流，綠營即便死抓著四成支持度，接下來的大小選舉就沒有贏的可能。也因此，綠營近來才會在柯文哲即將交保前，就開始大炒白營接下來可能變成現任主席黃國昌和柯文哲兩個太陽之爭，以及柯文哲可望成為藍、白共主，不久之後國民黨恐變成“小白”等議題，離間藍白陣營，挑撥柯文哲與黃國昌。



柯文哲在交保後掛在嘴邊的就是感謝小草的支持，他也向小草喊話“絕不投降，絕不屈服”，似已代表他要以受政治迫害者的姿態，重回政壇的決心，接下來柯將如何攪動政壇這池春水，藍綠會如何應對，將決定台灣政局走向。