柯文哲9日續出庭　一審宣判估明年2月中

前民眾黨主席柯文哲（中）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月8日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案羈押禁見超過一年，8日以新台幣7千萬元交保，但9日仍須繼續出庭，每周二、四都有，一審宣判預估將到明年2月中。



柯文哲8日下午交保離開台北地方法院時，左腳上電子腳鐐、領取個案監控定位手機設備，先前往新竹探視母親何瑞英，吃豬腳麵線，晚上才返回台北大安區的寓所。



北院雖以重要關鍵證人已詰問完畢，同意具保停押柯文哲、同案被告中國國民黨籍台北市議員應曉薇，不過柯文哲的京華城案、政治獻金案尚未完成最終結辯，柯文哲或相關同案被告每周二、四仍需出庭北院。



北院9日將傳喚台北市都市計劃委員會委員徐國城，針對京華城案部分接受證人詰問。11日則傳喚民眾黨秘書長周榆修，以及民眾黨員工李婉萱針對政治獻金侵占案部分作證。



迄今，京華城案重要關鍵證人訊問完畢，包括台北市前副市長彭振聲、台北市都市發展局前總工程司邵琇珮等。威京集團主席沈慶京與柯文哲雖是被告，但也需轉證人身份作證。



《鏡週刊》報導，台北地院審理京華城弊案的時程不受影響，並已訂出最新計劃，預計10月16日詰問京華城案最後一位證人、親手在自家地下停車場拿500萬元新台幣現金給柯文哲的會計師范有偉；11月4日詰問政治獻金案最後一位證人、木可公司會計何璦廷，12月11日起連2天開庭提示證據，15日起連續8個上班日全天言辭辯論，24日辯論終結並公布宣判日期，預計最快明年2月中宣判。