交保後首開庭　大批媒體在柯家等柯文哲出門

柯文哲8日交保獲釋，今天將再赴北院開庭，一早柯家樓下就聚集大批媒體。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月9日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭羈押逾1年，8日具保停押，在晚間8點36分才返位於台北捷運東門站附近的柯家。由於柯文哲9日上午9點將再赴台北地方法院開庭，這也是柯獲釋後首度開庭，依然備受媒體關注，一早不到8點就有近30位記者、15台攝影機聚集在柯家樓下等著柯文哲走出家門。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自去年8月底配合檢廉赴台北地檢署配合調查後不久，隨即在2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，北檢2024年12月26日偵結依貪污等罪起訴柯文哲等人後，柯文哲曾短暫恢復自由身約一周，在北檢兩度抗告後，2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。



柯文哲8日帶著電子腳鐐步出北院，發表6分鐘半的簡短演說後，立刻搭座車前往新竹，柯文哲在下午4點18分過火爐、踩破瓦片的聲響中，返老家與柯媽何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、已退黨的新竹市長高虹安、民眾黨籍代理新竹市長邱臣遠等人吃冰棒、豬腳麵線，共享天倫之樂170分鐘，隨後在晚間6點20分離開，晚上8點36分才返柯家。



北院9日繼續審理京華城案，將傳喚台北市都市計劃委員會委員徐國城，針對京華城案部分接受證人詰問。至今，京華城案重要關鍵證人訊問完畢，包括台北市前副市長彭振聲、台北市都市發展局前總工程司邵琇珮等人。



柯文哲8日雖已具保停押，但往後每周二、四都得出庭，一審宣判預估將到明年2月中。