柯建銘74歲生日　韓國瑜送18字花籃祝賀

民進黨“立法院”黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘日前因大罷免失敗，而面臨逼宮危機。而8日是柯的74歲生日，“立法院長”韓國瑜、“總統府”秘書長潘孟安紛紛送上祝賀，其中韓送了寫有“柯委員建銘生日快樂，“立法院長”韓國瑜敬賀”的花籃。



針對柯建銘傳出被逼宮，民進黨祕書長徐國勇7日表示，要問柯總召的事，就借用他的一句話，“無聲勝有聲”。此外，被問到是否會聲援柯建銘，或是有什麼話想對柯說時？民進黨新竹市議會黨團總召陳建名回應，“柯總召”這3個字對新竹的意義非常重大，柯民意代表的生涯對新竹人的貢獻和幫忙非常多。



陳建名也提到，柯建銘在大罷免的過程中，竭盡全力來處理這件事，所以不是說聲援，而是民進黨還是希望，柯可以再繼續帶領新竹隊作戰，也誠如徐國勇所說，總是要再繼續往前走。



根據《TVBS新聞》8日報導，韓國瑜送了柯建銘花籃、表達祝賀柯74歲生日，透過相關照片可看到，韓所送的花籃上寫有“柯委員建銘生日快樂，“立法院長韓國瑜敬賀”等字。而潘孟安也在當天下午派人將賀卡送至柯建銘的辦公室，表達祝福，柯研究室門口還擺了“外交部”贈送的蘭花，同黨“立委”賴惠員、林月琴送上花籃祝賀，賴並強調，柯永遠是民進黨第一線的悍將。