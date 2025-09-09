柯文哲9點14分出家門赴北院開庭　不受訪

柯文哲身穿灰色T恤、黑色西裝褲、拎著一只黑色皮包，出門乘車赴北院開庭。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月9日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭羈押逾1年，8日具保停押，在晚間8點36分才返位於台北捷運東門站附近的柯家。柯文哲9日上午9點14分左右身穿灰色T恤、黑色西裝褲、拎著一只黑色皮袋出門，匆匆忙忙地搭車赴台北地方法院開庭。



面對媒體喊話詢問“昨天睡得如何？”、“怎麼看北檢提抗告？”、“府發聲明指演說抹黑？”、“會不會參選2026、2028？”柯文哲都沒有任何回應。



陳佩琪在上午8點40分左右先行出門，身穿粉紅色長洋裝、白布鞋、拎著兩只帆布袋，陳今天並未安排赴北院聽庭。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自去年8月底配合檢廉赴台北地檢署配合調查後不久，隨即在2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，北檢2024年12月26日偵結依貪污等罪起訴柯文哲等人後，柯文哲曾短暫恢復自由身約一周，在北檢兩度抗告後，2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。



柯文哲8日帶著電子腳鐐步出北院，發表6分鐘半的簡短演說後，立刻乘車前往新竹，柯文哲在下午4點18分過火爐、踩破瓦片的聲響中，返老家與柯媽何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、已退黨的新竹市長高虹安、民眾黨籍代理新竹市長邱臣遠等人吃冰棒、豬腳麵線，共享天倫之樂170分鐘，隨後在晚間6點20分離開，晚上8點36分才返柯家。



北院9日繼續審理京華城案，並將傳喚台北市都市計劃委員會委員徐國城，針對京華城案部分接受證人詰問。至今，京華城案重要關鍵證人訊問完畢，包括台北市前副市長彭振聲、台北市都市發展局前總工程司邵琇珮等人。



柯文哲8日雖已具保停押，但往後每周二、四都得出庭，一審宣判預估將到明年2月中。