賴要設“主權基金”　施俊吉：順從特朗普需索

針對賴清德提出“主權基金”計劃，前“行政院副院長”施俊吉提出看法。（照：施俊吉臉書） 中評社台北9月9日電／賴清德日前接受媒體專訪時指出，未來將協助傳統產業合併、提高競爭力，並透過“台灣主權”基金”投資或購買國際通路，讓台灣傳產商品走向國際市場。對此，前“行政院副院長”施俊吉昨天表示，無須成立“主權基金”，“經濟部”、“國貿署”和外貿協會現在就在做。施認為，成立“主權基金”是為順從美國總統特朗普和商務部長盧特尼克的需索。



賴清德表示，無論是工具機或螺絲，過去皆由經銷商下訂單、普遍缺乏通路，所以政府要協助找通路，除透過外貿協會協助參與國際展覽外，他先前也拋出台灣成立“主權基金”的構想，包括在國際上購買或投資通路，確保台灣傳統產業商品能在國際上行銷，這是未來經濟的重點。



施俊吉8日在臉書發文表示，“設立‘台灣主權基金’投資或購買國際通路，讓傳產商品走向國際市場”其實無須成立“主權基金”，“經濟部”、“國貿署”和外貿協會現在就在做。



施俊吉合理的推測，成立“主權基金”是為了順從美國總統特朗普和美國商務部長盧特尼克的需索，讓台灣在不公平的投資與分潤條件下，跟日本一樣去美國投資數千億美元（數兆元台幣）。



施俊吉接著表示，賴清德應該告訴我們，政府是否已經（或準備）像日本一樣與美國簽訂“投資協定”了？



對於“主權基金”籌設進度，“國發會”表示，“主權基金”相當複雜，會以審慎態度來處理，除積極搜集台灣產官學界看法，並借鏡國際經驗，已與“財政部”、“央行”、“主計總處”等單位召開過2次會議。考量成立“主權基金”工程浩大，必須審慎處理下，無法確認會否年底前將相關條例送至“立法院”。