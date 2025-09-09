台軍2輕型巡防原型艦　延至2027交艦

賴清德去年11月主持海軍“防空型”輕型巡防艦原型艦安龍典禮。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電／海軍所造“輕型巡防艦”案，包括反潛型、防空型原型艦各1艘，原訂明年10月前交艦。不過，根據下年度“國防”預算書顯示，這2艘原型艦籌獲的時間在2027年，換言之，交艦期程將順延。另原定於2026年結案的輕型巡防艦原型艦籌建案，亦將延至2028年執行完畢。



海軍自2019年起執行“震海計劃”新一代飛彈巡防艦原型艦的造艦案，全案總金額為新台幣245億4916萬2千元，但全案未能進展。致使軍方修訂整體獲得規劃書，改先籌獲2艘輕型巡防艦原型艦，藉此汰換老舊的濟陽級巡防艦。



根據2023年“國防部”送到“立院”報告，2艘原型艦交艦時間是2026年10月。唯明年度公開預算書陳述，輕型巡防艦籌建案結案時間自2026年延後至2028年，且2艘原型艦獲得時間點將落在2027年，全案總預算仍維持245億餘元不變。



“新一代輕型巡防艦”2艘原型艦建案，2023年5月由中信造船以90.5億元得標，依據軍方規畫期程，“防空型”與“反潛型”各造1艘，船廠必須在2026年10月底前完成交艦。



輕型巡防艦的原型艦分為“防空型”及“反潛型”，主要的差別在於，前者採用垂直發射系統，裝載32枚海劍二防空飛彈，強調防空戰力。後者則將16枚海劍二防空飛彈置於傾斜式發射箱之中，並另安裝反潛魚雷及拖曳式聲納。