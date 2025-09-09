國民黨民調　6成支持盧秀燕不選黨主席

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電／中國國民黨主席選舉將在10月18日進行改選，國民黨主席朱立倫盼台中市長盧秀燕接棒黨主席，黨內不少人也跟著勸進，但盧秀燕已明確表態不會參選黨主席。據瞭解，藍營內部對此進行民調，有62.2%民眾支持盧秀燕不選主席，也有62.7%認為大選候選人無須兼任黨主席；文化大學廣告系教授鈕則勳分析，民調明確顯示，盧深耕台中、不選黨主席的政治判斷是對的。



根據《中時新聞網》報導，藍營內部委託艾普羅行銷市場研究公司進行民調顯示，62.2%民眾支持盧秀燕留在台中、不參選黨主席，僅有16.4%民眾不支持。進一步交叉分析，北北基民眾最支持盧秀燕決定，高達69.2%，第二支持盧秀燕決定的則是盧大本營的中彰投民眾，有63.3%挺盧不參選。



民調也詢問民眾是否認同縣市長兼任黨主席，結果顯示，48.9%不贊成縣市長兼任主席，31.9%認為適合兼任；至於大選候選人是否需要同時兼任黨主席？62.7%民眾認為不需要，僅23.5%認為需要。



文化大學廣告系教授鈕則勳分析，盧秀燕選擇留在台中，可深化“媽媽市長”人設，一個負責、真誠、誠信的性格與做事態度，凸顯她對市民負責形象，民調結果看起來，多數民眾支持她的決定，不兼任黨主席的選擇是對的。



此外，鈕則勳指出，民調結果顯示民眾也不認為大選候選人應該兼任黨主席，事實上，過去陳水扁、馬英九、蔡英文競選時，皆有未兼任黨主席仍勝選的前例，可見大選候選人是否兼任主席與能否當選是兩碼子事，並非鐵律。



鈕則勳認為，關鍵仍在候選人本身的“產品力”，只要夠強、無可挑剔，與其他候選人有明顯區隔，勝率自然就高，而候選人本身的優異也會影響黨的路徑。



鈕則勳表示，盧秀燕選擇留在台中，明顯看得出她2028年的戰略布局就是在台中深耕，有決戰中台灣的意圖，目標應是讓她台中市長的繼任者高票當選，不僅勝選，還要拉開一定差距，如此藍營只要在北台灣、中台灣取得足夠大的領先，就能彌補南部輸掉的選票，2028便有機會政黨輪替。