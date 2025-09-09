綠委林岱樺促檢調：回應賴清德司改誠意

綠委林岱樺。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲8日完成交保手續，在台北地方法院前發表簡短談話，他強調這是一場冤獄，並喊話賴清德“好好想想吧！”。對此，力拼綠營高雄市長初選，卻涉嫌詐領助理費遭起訴的民進黨籍“立委”林岱樺也喊話，司法檢調應迅速回應賴清德對司法改革的誠意。



柯文哲被羈押滿1年，他昨離開法院時，面對前去接人的支持者金句連發，一吐為快，不僅痛批檢方摧毀司法信任度，也點名賴清德讓台灣四分五裂。



根據《中時新聞網》報導，曾感嘆“羅織罪名是檢調天職”的綠委林岱樺強調，任何司法案件都不應該淪為政治鬥爭的工具，賴已宣示行政干預司法應成為過去式，可見其推動司改用心良苦，民眾對此也有很高的期待，司法檢調單位應迅速回應賴清德改革的誠意，清楚向社會交代，絕對不允許再有特定媒體洩漏案情的狀況發生，才能重拾人民對司法的信心。



此外，中國國民黨籍“立委”徐巧芯指出，司法是一條漫漫長路，如今成為政治打手的檢調，只會透過羈押手段讓人無法為自己發聲，柯文哲遭押1年，沒看見冷錢包、比特幣蹤影，“小沈1500”是什麼也無法直接驗證，一群人拿著檢方起訴書，在應是“無罪推定”的法治“國家”說得煞有其事。



徐巧芯表示，大罷免大失敗治百病，接下來還需堅定的意志力、不屈服的精神，及眾人時刻緊盯關注，才能推動更好的司法改革，讓更多人能受到保障，“現在是柯文哲、網路迷因創作者、館長等人，明天就有可能是你跟我”。



