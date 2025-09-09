郝龍斌：選國民黨主席有意願且在準備

郝龍斌接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。（照片：《千秋萬事》YouTube） 中評社台北9月9日電／中國國民黨主席選舉將在10月18日進行改選，國民黨籍台北市前市長郝龍斌今天在廣播節目鬆口，他有參選黨主席的意願和準備，也在各方面徵詢意見，未來他跟中廣前董事長趙少康之間，一定會有一位來參選，且“我參選的意願相對比他大”；他也說，未來國民黨領袖最重要的戰略目標，一定是推動在野合作。



國民黨主席選舉的領表登記作業時間從9月1日至5日延後為15日至19日。目前已表態參選國民黨主席名單，有黨籍“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，總共9人。



郝龍斌今天接受廣播節目《千秋萬事》專訪表示，趙少康日前已公開記者會，可以確定他和趙少康兩位之間，一定會有一位來參選，至於到底是哪位，他們也在評估。他在各方意見徵詢完後，就會做決定，“目前我參選是有意願，而且我是在準備。”



郝龍斌強調，未來國民黨的領袖重要的戰略目標，就是要在野合作，藍白一定要合，這是全民共識，也是國民黨最大的聲音，另外很重要的就是要真正能團結國民黨內部。



對於黨內有聲音質疑，郝龍斌若參選，對未來藍白合不利。郝龍斌說，任何一個黨主席候選人對於藍白合當然要接受檢驗，但他認為黨內現在講這件事情是假議題，藍白一定要合不僅是全民共識，也是國民黨跟民眾黨高層的共識，在大罷免過程中，民眾黨支持反罷免，就是非常好的藍白合例子，雙方在這個基礎下繼續合作、建立互信，這是未來國民黨主席該做的事情。