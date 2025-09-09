賴喊休養生息？葉元之：臥薪嘗膽後大開殺戒

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電／綠營力挺的兩波大罷免慘敗，賴清德成為各界檢討聚焦，日前他接受媒體專訪中表示，過去一年多來政治攻防激烈，強調大罷免之後，社會必須休養生息。對此，中國國民黨籍“立委”葉元之批評，這就像先打你一頓，然後說放下、翻頁了。而且這樣更可怕，賴壓抑這兩年多就是學句踐臥薪嘗膽，等2028連任就大開殺戒。



葉元之8日在《吃飽來打臉》節目中，面對主持人朱凱翔質疑，賴現在跟大家說要休養生息，那請問大家過去一年在累什麼東西？葉元之表示，賴不能虐待完我們之後講這種話，比如說，葉元之把身旁的廖先翔打一頓，然後大家覺得葉元之很壞，葉元之就跟大家講說：好好休息！大家別激動，冤冤相報何時了？我們這個社會需要往前走！但已經先把你打一頓了，旁邊的人說：你怎麼可以打人？打人的人才說“放下，翻頁了！”



朱凱翔問，那要以德報怨嗎？葉元之說，什麼以德報怨？現在不是他個人的問題，現在是整個社會能不能接受，賴是把台灣人民當笨蛋嗎？剛上任一年多，應該是正準備要定調你這四年要做什麼的時候，結果一年多都在搞鬥爭，結果現在剩下兩年多告訴大家要休養生息？“你就是在演！”



葉元之認為，這樣更可怕，就是賴為什麼忽然要演，因為他可能有嗅到味道，就是他再這樣搞下去，很多人都覺得他已經GG、玩完了。所以賴要演說，其實他是一個慈眉善目、民生優先、不搞鬥爭的人。他為的就是2028要連任。但是這種人最可怕的地方在哪裡？他如果這兩年多壓抑，會在他2028連任之後整個爆發出來，就像句踐復國，臥薪嘗膽，他忍：沒關係，我2028過了之後，就可以大開殺戒！