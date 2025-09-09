北檢若對柯提無限抗告　媒體人：事情大條

前民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月9日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭羈押逾1年，8日交保停押，台北地檢署8日晚間則表達將儘速依法提出抗告。對此，資深媒體人謝寒冰8日在政論節目認為，台北地檢署抗告被駁回的機會較大，因為實在沒什麼理由再繼續羈押柯文哲，他並預測，如果這次柯文哲交保又轉彎、透過“無限抗告”的方式把柯再次羈押，事情可能真的會很大條。



北檢表示，京華城等案柯姓被告等人之犯罪事實與涉案證據，均經檢察官於偵查中依法取得人證、物證及書證，並詳載臚列於3冊共894頁的起訴書中，且在審判期間，亦經檢察官積極聲請調查證據，對相關證人實施交互詰問，依法善盡舉證責任。



北檢指出，甚且，本案起訴後，歷經法院裁准羈押及3次裁准延長羈押，法院裁定理由均一致認定柯姓被告涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪、主管及監督事務圖利罪、刑法公益侵占罪及背信罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，故柯姓被告今日指摘 “請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到”、“就是這幾個檢察官，把‘中華民國’的司法社會信任度全部摧毀掉”云云，顯然悖於事實，且企圖誤導輿論、混淆視聽，應予嚴正駁斥。



針對北檢將提抗告，謝寒冰8日在政論節目《中天辣晚報》表示，北檢在形式上一定要提第1次抗告，重點是高院會發回更裁還是直接駁回，在他看來，駁回的機會較大，因為實在沒什麼理由再繼續羈押柯文哲，但若是發回更裁，就說明“上面有人意見又轉彎了”。



謝寒冰也說，如果這次柯文哲交保又轉彎、透過“無限抗告”的方式把柯再次羈押，事情可能真的會很大條。