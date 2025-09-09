吳子嘉揭柯P唯一脫困方法　藍白合贏大選

吳子嘉。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北9月9日電／台北市前市長、台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城政治獻金案羈押近1年，8日以新台幣7千萬元交保恢復自由。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，柯文哲被重判的機率較高、將沒有選舉的可能性，若真的被重判且被褫奪公權，唯一在兩年半內可以脫困、離開官司困擾的辦法，是在2028年藍白合取得政權後被赦免。



柯文哲昨天下午完成配戴電子腳鐐、辦理手續後，於14時30分左右步出北院並發表談話。他除表示，還是要用正面態度看世界，不管遇到挫折打擊不要失去對人世熱情，心存善念盡力而為，希望台灣因為我們更好，不要像賴清德那樣讓台灣四分五裂，也強調，這案子根本是冤獄，“個人苦難就這樣過去，希望台灣以後可以更好，為什麼讓國家陷入四分五裂，賴清德你好好想一想吧”。



吳子嘉昨天在網路節目《董事長開講》中預測，柯文哲之後不會再有選舉的機會了，在年底之前，柯分別會有“輕判”、“重判（10年以上）”等兩種可能性。他指出，後者的可能性較高，前者並非沒有可能，但機率相對較低，“我們也希望法官根據專業素養去做處理”。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉指出，如果柯文哲真的被重判且被褫奪公權，將完全不會有選舉的可能性，其唯一的機會是民進黨在2026、2028大敗，藍白合作取得政權後將其赦免，“這是柯P唯一在兩年半內可以脫困、離開官司困擾的辦法”。至於柯文哲是否有貪污？吳子嘉直言這不重要了，因為京華城案到今天，已經演變成政治角力問題。