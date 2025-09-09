府批柯抹黑　民眾黨反擊：像七月鬼話連篇

民眾黨發言人吳怡萱接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月9日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押逾1年，8日交保停押，台北地檢署昨晚發聲明將儘速依法提出抗告。民眾黨發言人吳怡萱9日表示，北檢罕見地以預告的形式說要提抗告，那就靜待北檢。社會大眾都看在眼裡，北檢這樣無限抗告，只顯得讓台灣司法顏面掃地。



針對“總統府”昨晚對柯文哲發表的短講發聲明，回應不接受並非事實的抹黑，吳怡萱也回擊批，“總統府”的發言看起來更像是7月鬼話連篇，這與社會大眾對台灣司法信賴度的下滑，是天差地遠的。



至於媒體傳出柯文哲明年選高雄市長？黨內兩個太陽？吳依萱強調，柯文哲出來，這些民進黨側翼可能就急了，又開始見縫插針不斷帶風向，這些完全都不是問題。民眾黨內會團結一致，做柯文哲最強的後盾。



媒體問及，“總統府”昨晚對柯文哲發表的短講發聲明，指不接受並非事實的抹黑，吳怡萱指出，有沒有抹黑，公道自在人心，這段時間大家都看得很清楚，這個案子已不是單純的司法偵辦，而是抄家滅族想摧毀民眾黨，“總統府”的發言看起來更像是7月鬼話連篇，這與社會大眾對台灣司法信賴度的下滑，是天差地遠的，請府方不要鬼話連篇。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周，2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。



北院9日繼續審理京華城案，並將傳喚台北市都市計劃委員會委員徐國城，針對京華城案部分接受證人詰問。至今，京華城案重要關鍵證人訊問完畢，包括台北市前副市長彭振聲、台北市都市發展局前總工程司邵琇珮等人。