盧秀燕端政績　任期最後一年預算創新高

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月9日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕明年將卸任，她今天宣布2026年台中市政總預算編列規模達新台幣2213.8億元，並預告2026年將是重大建設陸續落成的豐收年，也是經費支出高峰期，明年歲出預算達1974億1500萬5000元，創新高，歲入、歲出短差183億4484萬元，財務缺口與往年差不多，我們會想辦法籌措財源，也期待台中市明年迎來蛻變。



盧秀燕卸任前拚政績，9日主持市政會議，宣布她任期最後一（2026）年的市政總預算規模高達新台幣2213.8億元，歲入是1790億7016萬4000元，歲出是1974億1500萬5000元，短差183億4484萬元。



盧秀燕強調，目前編列的2026年市政總預算案是“暫定版”，因為《財政收支劃分法》修法以及地方補助款的制度變化，送交中央爭取補助的相關經費核定時程推遲，有的要到今年8月底，有的甚至要到9月初才能核定，但由於台中市議會即將開議，市府要在此前編列市政總預算案送審，所以先提報暫定預算，這也是有史以來台中市政府首度編列“暫定版”預算案送議會審查。



由於盧秀燕將在2026年卸任，她強調，明年將是各項重大建設的豐收年，教育類方面，包括“給孩子一個禮堂計劃”25校會完工、新建10所國中小學將全數開校、汰換可調式課桌椅計劃全面落實。

