民團辦反美介入公聽會　委員只到徐巧芯一人

多個主張反戰的團體舉辦“國防不必防人民—台灣人民要求公開AIT介入台灣國防預算”人民公聽會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月9日電（記者 張嘉文）美國在台協會（AIT）處長谷立言日前和朝野會面，定調台灣防務預算逐年往上增加的立場。多個主張反戰的民間團體今天自行舉辦反對美國介入台灣防務預算的公聽會，發函邀請朝野“立委”出席對話，但現場僅中國國民黨籍“立委”徐巧芯出席。



主持公聽會的左翼聯盟祕書長黃德北表示，台灣應重新思考未來的處境與發展，擺脫美國的宰制，拒絕增加“國防”預算，不再將大陸視為敵對勢力，加強與大陸溝通與交流，並積極思考兩岸未來的發展。



黃德北說，“國防”預算涉及全民利益，身為人民的代表，“立委”應該向人民報告美國在台協會與“立委”會面的詳情，以及告知他們對於增加“國防”預算編列的意見，因此決定舉辦今天的公聽會。



這場“國防”不必防人民—台灣人民要求公開AIT介入台灣“國防”預算”人民公聽會，是由捍衛台灣民主法治與兩岸和平安全推動小組、反戰工作小組、秋鬥籌委會、黨外在野大聯盟等團體共同主辦，由黃德北主持，邀請包括工運組織者鄭村棋、政治大學傳播學院退休教授馮建三、陽明交通大學榮譽教授傅大為、“中央研究院”歐美所研究員盧倩儀、北一女教師區桂枝、自主工聯秘書長阮幼婷、台灣和平實踐研究工作室執行長郭耀中等人出席。