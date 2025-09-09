羅智強拜會吳伯雄：若當選主席　我只當月亮

藍委羅智強拜會國民黨前主席吳伯雄。（羅智強臉書） 中評社台北9月9日電／中國國民黨籍“立委”羅智強日前宣布參選黨主席，他8日拜會前主席吳伯雄，暢談參選理念。羅再次強調“一個太陽，我當月亮”的參選政見，更表示“若當選主席，不會讓搞‘台獨’、搞獨裁的賴清德繼續連任，也不會讓民進黨繼續執政”，讓國民黨不重演2024年的悲劇。



國民黨主席選舉定10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有9人表態參選黨主席，包括：藍委羅智強、前藍委鄭麗文、彰化縣議會議長謝典林、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前副秘書長兼組發會主委張雅屏、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，第十位可能是前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康，登記截止日期為9月19日。



羅智強9日在臉書發文表示，昨天拜訪吳伯雄前主席，向伯公報告他參選中國國民黨主席的起心動念。吳伯雄聽完後說，“我有看到，你參選黨主席的政見：一個太陽，你當月亮”，吳給了羅智強許多勉勵。



羅智強說，“一個太陽，我當月亮”，這不只是他的參選政見之一，更是中國國民黨能重返執政的唯一勝選方程式。而這個勝選方程式能否運轉，最關鍵的角色，就是國民黨主席！有過最成功經驗的黨主席，就是吳伯雄。



羅智強回顧過去二十年五次“總統”大選，國民黨贏兩次（2008、2012），輸三次（2016、2020、2024）。贏的時候，因為衹有一個太陽。輸的時候，都是因為太多太陽，彼此相爭，光芒互滅，最後讓民進黨漁翁得利。