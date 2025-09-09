柯文哲選高雄市長? 陳其邁：不做個別評論

高雄市長陳其邁接受聯訪。(中評社) 中評社高雄9月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押1年，昨天以7千萬元交保。資深媒體人周玉蔻預測柯文哲將參選2026年高雄市長。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁今天回應，“猜測不是政府的工作，任何人參選都是每個人權利，我們予以尊重，不做個別評論”。



周玉蔻認為，“柯文哲海嘯”將開始掀動，2026年底前，柯案百分之百不會定讞，參選權安全存在，因此判斷柯很可能會先投入高雄市長選戰，啟動2026殲滅民進黨地方執政版圖戰。



綜合台媒報導，陳其邁今早主持市政會議前接受聯訪表示，“猜測不是政府的工作，任何人要參選都是每一個人的權利，這個我們尊重，針對個別的對象沒有評論。”



有意爭取2026民進黨高雄市長提名的“立委”林岱樺今天表示，“高雄是高雄人的高雄”，主張凝聚愛與團結，拋棄黨派歧見，並提出發展科技產業、軍工產業、能源產業三大護國產業的願景，讓高雄捍衛台灣，她堅持民生優先，取代朝野對抗，團結最有力的高雄，讓市民安居樂業。



可望批藍袍參選高雄市長的國民黨籍“立委”柯志恩今天在“立法院”受訪時表示，應該先給柯文哲時間休息，但如果柯真的出來參選，“那會有三分之二的參選人都是新科的（指綠白都是新人）”。柯志恩強調，高雄市長選舉尚有一年多時間，現階段談論誰參選都言之過早，但她會持續深耕地方，並呼籲外界聚焦於城市發展與市民需求，而非僅限於選舉傳聞。



對此，民眾黨高市黨部主委劉家榮表示，這應該是“亂猜”，強調目前完全沒聽過此選項。柯文哲剛交保，官司仍在進行中，現階段應以休息為重。他評估以柯文哲的格局，應該會想邀請不同政黨的優秀人才共同來服務台灣人民，這才是台灣人的福氣。