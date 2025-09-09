柯志恩：柯文哲先休養　現在討論選舉太早了

藍委柯志恩受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月9日電（記者 張嘉文）親綠媒體人周玉蔻昨天指台灣民眾黨前主席柯文哲很可能投入明年高雄市長選戰，以殲滅南台灣民進黨執政版圖。對此，被點名是中國國民黨2026高雄市長選將的“立委”柯志恩今天表示，應該先給柯文哲時間休息，現在就預想2026、2028的局勢，都太早了，還是應該讓柯好好休養。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自去年8月底配合檢廉赴台北地檢署配合調查後不久，隨即在2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，北檢2024年12月26日偵結依貪污等罪起訴柯文哲等人後，柯文哲曾短暫恢復自由身約一周，在北檢兩度抗告後，2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。



柯文哲交保後引發的政治效應隨即成為政壇熱議焦點，周玉蔻拋出預測，指柯文哲可能投入2026年高雄市長選戰，殲滅民進黨地方執政版圖。



柯志恩今天在“立法院”受訪時表示，應該先給柯文哲時間休息，但如果柯真的出來參選，“那會有三分之二的參選人都是新科的（指綠白都是新人）”。



至於是否會影響自己的選舉規劃，柯志恩則強調，這屬於假設性問題，現在就預想2026、2028的局勢“都太早了”，還是應該讓柯文哲好好休養。



針對外界討論藍白合可能有變數？柯志恩認為，這也是“假議題”，雖然目前民眾黨聲勢一度高過國民黨，但藍白未來仍需集結，我們樂觀其成，但未來局勢變化仍有許多不確定性。



柯志恩強調，高雄市長選舉尚有一年多時間，現階段談論誰參選都言之過早，但她會持續深耕地方，並呼籲外界聚焦於城市發展與市民需求，而非僅限於選舉傳聞。