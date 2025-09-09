黃國昌曝賴昨急邀院黨巨頭開會　一條龍搞柯

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月9日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案8日交保後發表短講，台北地檢署昨日晚間發聲明將儘速依法提出抗告，“總統府”也聲明“不接受並非事實的抹黑”。民眾黨主席黃國昌9日表示，柯的短講已對賴清德非常客氣了，把台灣搞得四分五裂不是客觀事實嗎？



黃國昌批評，昨天傍晚賴清德緊急找“行政院長”卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇，府院黨三巨頭在“總統府”開會，討論完了就是一條龍操作，北檢晚上7點50分發聲明罵柯文哲、說自己善盡舉證責任這種不知廉恥的話，接下來“總統府”在晚上8點40分也發新聞稿說柯文哲抹黑，民進黨這種一條龍的操作太多次了。



台北地方法院9日繼續審理京華城案，剛獲釋的柯文哲一早親自出庭，黃國昌則一如往常旁聽，黃在休庭期間接受媒體訪問。



黃國昌表示，通常檢察官發新聞稿，是已經提抗告了才會發，結果昨晚7點50分左右，北檢發聲明繼續污衊柯文哲，睜著眼睛說瞎話說什麼善盡舉證責任，傳喚的證人已把北檢這幾個檢察官的臉打到都腫起來了，還說善盡舉證責任？說要提抗告，理由是什麼？到目前為止不知道。



黃國昌接著說，北檢發新聞稿後，“總統府”緊接著在8點40分也發新聞稿“不接受並非事實的抹黑”，看了令人啼笑皆非。柯文哲昨天出來後，以對賴清德非常客氣了，柯是站在真正領導人的高度說，賴清德為什麼把台灣搞得四分五裂？這不是客觀事實嗎？台灣不是被賴清德、被民進黨搞得大惡罷撕裂的四分五裂嗎？哪一句話是抹黑？