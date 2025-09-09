柯文哲若再戰2028　需滿足2大條件

柯文哲9日出庭面帶笑容，向支持者揮手打招呼。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月9日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，8日交保，如果柯文哲2028想再選，仍受到法律規範限制。根據《公職人員選舉罷免法》及《“總統”“副總統”選舉罷免法》規定，若因貪污罪遭判決確定有罪，就不得登記參選；另若在候選人登記前，只要一審遭判刑，且單一罪或合併執行刑期達10年以上，即便尚未經判決確定，也不得登記為候選人。



《鏡週刊》9日報導引述白營黨內人士分析，柯接下來的重心除了與家人團聚，更要全力準備官司攻防，但不違反交保相關規定的前提下，黨內不排除建議他到全台各地舉辦座談或演講，向群眾親自訴說司法迫害。



報導表示，有支持者社群內對此更是熱烈討論，認為柯親自發聲有助凝聚民眾黨力量。一名黨內要角表示，當年陳水扁保外就醫時有“不得從事政治活動”的限制，但柯在判決定讞前仍屬無罪之身，因此只要他願意，就沒有理由不能公開為自己辯護。



不過，柯能否重返選戰，仍受到法律規範限制。根據《公職人員選舉罷免法》及《“總統”“副總統”選舉罷免法》規定，若因貪污罪遭判決確定有罪，不論刑度高低皆不得登記參選；若在候選人登記前，一審或二審遭判刑，且單一罪或合併執行刑期達10年以上，即便尚未經“最高法院”判決確定，也不得登記為候選人。



報導指出，有法界人士也表示，立法理由是因刑度超過10年反映其行為具高度反社會性，故不宜在案件確定前准予參選。不過，若柯在不同案件中各別判刑未達10年，但合併執行後超過10年，是否屬於禁止範圍，目前法律並未明文規範，實務上亦無前例可循，屆時將視“中選會”的認定而定。



檢方當初對柯求刑總計28年6個月，所涉罪名包括貪污、公益侵占與背信等，刑度高低不一，其中收賄罪又分“違背職務”與“不違背職務”，最低刑度分別為10年以上及7年以上。政壇人士認為，若柯欲保有參選權，必須在司法戰中力拚無罪，退而求其次，也必須確保在登記參選前案件尚未定讞，或至少一、二審的單一刑度與合併刑期均不超過10年。