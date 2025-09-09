徐巧芯：社會對軍費擴張存疑慮　將嚴審預算

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月9日電（記者 張嘉文）美國在台協會（AIT）處長谷立言日前邀朝野會面，關切台灣防務預算。多個主張反戰的民間團體今天舉辦反對美國介入台灣防務預算的公聽會，中國國民黨“立委”徐巧芯特別出席對話，她強調，藍委日前和AIT的會面，並沒有對美方做出任何實質承諾，接下來的“國防”預算編列仍須嚴格審查。



她也指出，藍委和美方的會面有另一個重點，長期以來美方只聽到執政黨民進黨的單一聲音，誤以為台灣民眾普遍支持大幅增加軍費，甚至願意為戰爭付出代價。但事實上，社會對軍費擴張仍存疑慮，特別是在教育、醫療、社會福利等領域可能被排擠的情況下，更需要完整討論。



徐巧芯強調，在野黨的責任就是監督預算，將不同聲音直接傳達給美方，避免台灣被誤解。



這場“國防”不必防人民—台灣人民要求公開AIT介入台灣“國防”預算”人民公聽會，是由捍衛台灣民主法治與兩岸和平安全推動小組、反戰工作小組、秋鬥籌委會、黨外在野大聯盟等團體共同主辦，由左翼聯盟祕書長黃德北主持，邀請包括工運組織者鄭村棋、政治大學傳播學院退休教授馮建三、陽明交通大學榮譽教授傅大為、“中央研究院”歐美所研究員盧倩儀、北一女教師區桂枝、自主工聯秘書長阮幼婷、台灣和平實踐研究工作室執行長郭耀中等人出席。



公聽會在舉辦前曾發函邀請朝野“立委”出席對話，但現場僅國民黨“立委”徐巧芯出席。



徐巧芯在會中表示，“國防”預算的增加，確實應讓全民擁有知的權利。她提出三點具體主張，第一，軍購項目必須符合“中華民國”的實際需要，而非盲目採購。譬如F－16V戰機雖為必要戰力，但交貨卻一再延宕，造成預算編列後卻難以落實的困境。