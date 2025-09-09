嗆財劃法分配　藍白地方首長明聯合記者會

台北市長蔣萬安等藍營縣市長，6月赴“行政院”聯合遞件，就地方補助款被刪減提起訴願。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電／藍白齊推新版《財政收支劃分法》，財源雖增加超過新台幣4千億元，不過各縣市分配款幅度卻出現一定幅度落差，引發地方反彈，包括連江縣、雲林縣等都曾公開喊話表達不滿。藍白16縣市首長決定將於10日下午在台北市舉行聯合記者會，針對統籌分配公式與前瞻計劃補助方式提出討論。中國國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都將親自出席。



《中時新聞網》“行政院長”卓榮泰本週將邀請國民黨籍台北市長蔣萬安等非綠執政縣市首長交換意見。據瞭解，上次蔣萬安去“政院”和卓談財劃法，卓就已表明要和地方首長聊聊，所以明日的記者會，形同蔣萬安先找在野縣市長凝聚共識。



蔣萬安等16位藍白各縣市首長，將於10日下午2時在台北市生計園區召開“16縣市聯合記者會共同參與呼籲中央恢復一般性補助款”記者會，預料將會針對統籌分配稅款、地方一般性補助款申請制度、計劃型補助款分配方式等提出看法。



“財政部”公布明年度統籌分配款後，部分縣市直呼出現“烏龍公式”，各地算法與中央不同，離島與雲林等縣市分配款暴減。10個縣市認為獲配數低於預期，有人批評金額不及其他縣市，質疑分配不公。另外，不少原由中央補助一定比例給地方的校園電費、公有建設物耐震經費等，都回歸地方支出，讓各縣市抱怨不公平。

