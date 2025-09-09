柯文哲感謝3委任律師　重申絕不投降不屈服

柯文哲特地在臉書發文向三位委任律師:鄭深元、陸正義及蕭奕弘致上深深的感謝。（照：柯文哲臉書） 中評社台北9月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲昨日以7000萬元交保，今天再度赴台北地方法院出庭。由於今天是律師節，柯文哲特地在臉書發文向向三位委任律師:鄭深元、陸正義及蕭奕弘致上深深的感謝。柯文哲強調，他絕不會投降，也絕不屈服。因為相信，只要我們心存善念、盡力而為，行政干預司法的時代會過去，司法終有一天可以成為人民心中最堅實的依靠。



柯文哲9日在臉書發文表示，謝謝三位律師朋友，捍衛司法公平正義的信念。當檢方先射箭再畫靶跳過對我有利的事證，透過不正訊問，讓其他被告證人做出偏頗不實筆錄，要把我羅織入罪的時候，是鄭深元、陸正義、蕭奕弘三位律師日以繼夜地仔細閱卷，才找出被掩蓋的真相，並用一次一次的交叉詰問，把我身上的利箭一根一根拔下，讓我得以堅強站立。



柯文哲表示，三位律師不只讓他看到了希望，也讓整個台灣社會願意繼續相信司法正義值得期待。



最後，柯文哲也向支持者喊話請放心，強調他絕不會投降，也絕不會屈服。因為我相信，只要我們心存善念、盡力而為，行政干預司法的時代會過去，司法終有一天可以成為人民心中最堅實的依靠。