王義雄出新書：台灣人民要和平不要戰爭

海潮智庫創辦人王義雄介紹這兩年先後出版的《戰爭與和平 ─ 漩渦中的台灣》與《台灣人民要和平不要戰爭》兩本書。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月9日電（記者 蔣繼平）戰爭與和平是當前台灣人民無法迴避的重大抉擇，高齡85歲的海潮智庫創辦人王義雄9日在高雄舉辦《台灣人民要和平不要戰爭》新書發表會，鑒於俄烏戰爭開打3年後將落幕，希望重視兩岸戰爭風險及人民和平訴求，要以烏克蘭為借鏡，呼籲賴清德不要把台灣當“台獨”戰場。



王義雄曾於2024年出版《戰爭與和平 ─ 漩渦中的台灣》，今年再出版《台灣人民要和平不要戰爭》新書，9日在高雄市仁武區媚力泊飯店會議室舉行發表會，並進行一場“終須一戰或終須一談”座談會，呼籲社會重視兩岸戰爭風險及人民訴求和平。



新書發表會邀請台灣工黨主席晏揚清、前綠委許榮淑、台灣工黨主席晏揚清、台灣進步黨創黨主席林國華、左翼聯盟召集人顏坤泉、反萊豬醫師蘇偉碩、公民正義聯盟總召孫健萍、海潮智庫辦公室主任吳永毅、海潮智庫執行長林深靖等人出席。



王義雄表示，成立海潮智庫希望推動兩岸和平，但政客總是追求自己的權位，沒有一個人敢出來解決，不管國民黨或民進黨皆是如此，所以希望推動，和平公投，用人民力量召開“國是會議”，凝聚共識推出代表去和大陸談，談出雙方能接受的方案。



晏揚清也提到，民進黨被“台獨”綁架，國民黨又不敢去談兩岸統一的議題，深怕調選票，所以最後還是只能靠人民覺醒的力量。吳永毅表示，每本書都有附上一份連署的表格，將持續追蹤公投相關修法進度，盼未來或許有機會採用網路連署。蘇偉碩更說，大罷免大失敗後，賴清德想拉高民調？讀這本書就對了。



海潮智庫指出，王義雄先後留學日本、法國，返台後任教於輔仁大學法律系，1980年代開始投入政治，是民進黨創黨元老之一，1986年當選“立法委員”，旋即因理念不合，翌年退出民進黨，創立工黨並擔任主席。後期主要經商，並創辦海潮智庫。

