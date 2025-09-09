邱議瑩曝柯建銘聽不進建言　黨團成員很痛苦

綠委邱議瑩。（中評社 資料照） 中評社台北9月9日電／大罷免大失敗，民進黨“立院”黨團總召柯建銘遭逼宮但拒辭。民進黨籍“立委”邱議瑩9日在網路節目受訪表示，柯建銘的指令跟民進黨團會議討論的看法不一樣，但柯聽不下去，且要大家要聽他的，這對黨團內部成員來講，過去一年非常折磨、痛苦。至於為何都聽柯建銘？邱議瑩無奈說，“我們以和為貴，不然怎麼辦？民進黨自己內部打架嗎？”



根據《中時新聞網》報導，邱議瑩9日接受網路節目《中午來開匯》專訪，被問到“立法院”會先前處理“剴剴”法案時，為何民進黨團在二讀投反對、三讀卻投棄權呢？會讓外界覺得民進黨為反對而反對。



邱議瑩表示，過去一年黨團很多對應方式，其實有一點荒腔走板，三讀的時候黨團要求大家舉棄權，全部人傻眼，“那剛剛為什麼​​要叫我們投反對，就一路棄權就好，最後再提對案就好，至少黨團不會那麼傷！”



邱議瑩坦言，他們受到了非常重大的衝擊跟扞格，且民進黨團幹部的領導有一點不同調的，柯建銘的指令跟黨團會議裡頭的討論、看法常常會有一些不同，對他們來說很辛苦、很痛苦。她說，黨團會議討論的重點或建議，柯建銘聽不下去，柯會覺得以他的經驗、以他過去在“立法院”的折衝、以他的政治判斷，聽柯的就對了，所以對黨團內部成員來說，過去一年很折磨。



主持人詢問，民進黨團成員都聽柯建銘的，也是不容易。邱議瑩無奈說，“我們以和為貴，不然怎麼辦，民進黨自己內部打架嗎？”她自己內心非常衝擊，也的確很痛苦，因為大家都會講，這樣的處理模式好像不太對，這樣的方向好像不太對。