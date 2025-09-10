鄭村棋：疑美才能保台　反美才能救台

工運人士鄭村棋認為，疑美才能保台，反美才能救台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月10日電（記者 張嘉文）美國在台協會（AIT）處長谷立言日前邀朝野會面，關切台灣防務預算。多個主張反戰的民間團體9日舉辦反對美國介入台灣防務預算公聽會，工運人士鄭村棋在會中表示，民進黨政府倚美保台，但他認為倚美只會賣台，反而是懷疑的疑，疑美才能夠保台，反美才能夠救台，這是大家必須瞭解的基本立場。



這場“國防不必防人民—台灣人民要求公開AIT介入台灣國防預算”人民公聽會，是由捍衛台灣民主法治與兩岸和平安全推動小組、反戰工作小組、秋鬥籌委會、黨外在野大聯盟等團體共同主辦，由左翼聯盟祕書長黃德北主持，邀請包括工運組織者鄭村棋、政治大學傳播學院退休教授馮建三、陽明交通大學榮譽教授傅大為、“中央研究院”歐美所研究員盧倩儀、北一女教師區桂芝、自主工聯秘書長阮幼婷、台灣和平實踐研究工作室執行長郭耀中等人出席。



曾任台北市政府勞工局長的鄭村棋在會中指出，討論“國防”預算不能僅限於技術層面的數字和軍備，而是應回到根本的“為誰而戰、為何而戰”。他批評民進黨長期將倚美視為保台的唯一選項，但實際上卻是在賣台，因為美國的戰略目標並非保護台灣，而是將台灣推向衝突前線，淪為棋子與炮灰。



他指出，近年民進黨政府強調的“社會韌性”其實是與美方呼應的概念，目的是把台灣社會朝向“烏克蘭模式”塑造，甚至可能推向流血衝突。所謂“社會韌性”的背後，並非單純提升自我防衛能力，而是營造出持續對抗氛圍，最終讓人民付出代價。



鄭村棋說，在他看來，台灣社會最應該思考的是，美方要求增加的防務預算，究竟是為了真正守護台灣，還是單純服膺美國戰略需要？一毛錢都不應該為當美國的棋子而編列。