兩岸終須一戰或一談座談會　高雄學者凝共識

海潮智庫創辦人王義雄9日在高雄舉辦《台灣人民要和平不要戰爭》新書發表會並邀各界進行“終須一戰或終須一談”座談會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月9日電（記者 蔣繼平）海潮智庫創辦人王義雄9日在高雄舉辦《台灣人民要和平不要戰爭》新書發表會並邀各界進行“終須一戰或終須一談”座談會。受到俄烏戰爭開打3年仍未結束、大陸九三閱兵秀肌肉等事件影響，對於不希望台灣隨意開啟戰爭、兩岸交流需開放避免誤解、將和平訴求傳遞更多地方的共識更加強烈，會中討論相當熱絡。



王義雄曾於2024年出版《戰爭與和平 ─ 漩渦中的台灣》，今年再出版《台灣人民要和平不要戰爭》新書，9日在高雄市仁武區媚力泊飯店會議室舉行發表會，並進行一場“終須一戰或終須一談”座談會，呼籲社會重視兩岸戰爭風險及人民訴求和平。王義雄也倡議發起和平公投，盼為兩岸尋找一條可能的和平路徑。



與會的高雄科技大學退休教授王天津提出，兩岸要談，還是要打，這不是二選一，應該是談的時候有戰的威脅，戰的時候也有談的引誘，譬如俄烏戰爭最近又打打談，是因背後有很多政客的利益。他呼籲大家要思考戰爭的後果會如何，不要隨便嗆沒打怎麼會知道不會贏。



有3個小孩的高雄醫學大學生物醫學博士王文心說，一旦發生戰爭，老人、女人、小孩第一個遭殃，戰爭既得利益者是政客、財團、軍火商，把台灣推向戰火的人，到底是愛台灣，還是愛台灣的錢？俄烏戰爭打了3年最後還是要談，呼籲不要隨便開啟戰爭。



兩岸問題是內戰延伸，左翼聯盟召集人顏坤泉表示，人生下來是要過幸福快樂的日子，不是要打仗，只有既得利益者才會鼓勵戰爭，戰爭會導致家破人亡、妻離子散，絕對反對戰爭。看到近期在討論大陸九三閱兵秀肌肉，他直言台灣十年前就追不上了，是要戰什麼？



烏克蘭的下場歷歷在目，台灣工黨主席晏揚清強調，台灣沒有任何條件選擇戰爭，把台灣類比烏克蘭恐錯誤，台灣根本沒有戰略縱深，完全被大陸覆蓋，甚至不用登陸作戰，台灣就變一片廢墟。所以希望用和平公投喚起台灣人民希望，把和平的願望滲透到每個地方。

