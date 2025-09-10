傅大為：不改抗中保台　朝野爭寵美國

陽明交通大學榮譽教授傅大為。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北9月10日電（記者 張嘉文）美國在台協會（AIT）處長谷立言日前邀朝野會面，關切台灣防務預算。多個主張反戰的民間團體9日舉辦反對美國介入台灣防務預算公聽會。陽明交通大學榮譽教授傅大為在會中表示，如果美中台三邊的架構不改，抗中保台的方向沒有鬆動，朝野政黨唯一能做的就是搶著向美國爭寵，比賽誰更效忠美國。



傅大為說，台灣應該在中美之間採取中立的立場，甚至在台海宣布中立，但在政治、經濟和文化上，要跟中國大陸方面有更多的交流，合作溝通等等，也要更瞭解美國做的許多爛事，從觀念上做改變，才能替台灣在海峽兩岸走向一條比較好的路。



這場“國防”不必防人民—台灣人民要求公開AIT介入台灣“國防預算”人民公聽會，是由捍衛台灣民主法治與兩岸和平安全推動小組、反戰工作小組、秋鬥籌委會、黨外在野大聯盟等團體共同主辦，由左翼聯盟祕書長黃德北主持，邀請包括工運組織者鄭村棋、政治大學傳播學院退休教授馮建三、陽明交通大學榮譽教授傅大為、“中央研究院”歐美所研究員盧倩儀、北一女教師區桂芝、自主工聯秘書長阮幼婷、台灣和平實踐研究工作室執行長郭耀中等人出席。



傅大為在會中指出，726與823的大罷免失敗已經清楚說明，台灣民意對於“抹紅”、“賣台”、“跪美”等等，已經感到厭倦，這些話術不再能有效動員選票。這意味著台灣社會正在發生觀念轉變，不再輕易受意識形態的操弄所左右。對在野政黨來說，應該從這個結果得到驗證，擺脫長年被貼上“賣台”標籤的恐懼，而要正面思考台灣未來要走的路。



但現實卻是另一種景象，傅大為說，包括執政黨與在野政黨，在面對“國防”預算問題時都競相向美國示好。例如國民黨中央黨部曾在社群平台公開表示支持防務經費提升至GDP 3.5%，甚至有人拋出“效法北約，軍費提升至5%”的說法。這樣的表態，看似展現立場，實際卻是與民進黨在競爭“誰才是美國最可靠的朋友”，本質上就是與執政黨一樣，在爭奪美方的信任。



傅大為進一步分析，為何會陷入這樣的困境？原因就在於美中台的基本架構沒有改變。當前的主旋律仍是“抗中保台”，這樣的路線不動搖，政黨的唯一出路就是展現對美國的效忠。換句話說，只要抗中保台的架構存在，政黨競爭就會淪為“誰更親美”、“誰更敢抗中”的比賽，而不是思考台灣真正的安全與發展。