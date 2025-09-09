蘇煥智：特朗普經濟民族主義　台灣談判失敗

左起新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、前台南縣長蘇煥智、前“立委”陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月8日電（記者 張穎齊）針對美國對等關稅，前台南縣長蘇煥智9日受訪表示，美國總統特朗普是經濟民族主義，凡是對美順差的國家，特朗普都要討回來，台灣面對關稅談判，算是失敗，吃虧最大。



現為執業律師的蘇煥智9日接受中國國民黨籍前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇的“志聖鮮思”節目訪問。



蘇煥智表示，特朗普發動對等關稅，貫徹競選期間的政策，讓整個國際秩序解構，加拿大原本與美國很好，但如今寧願與歐盟好。最嚴重是印度，印度過去把中國視為最大敵人與威脅，但因特朗普的對等關稅制度，對印度課高關稅到50％，印度則與中國結好。



蘇煥智也點出民進黨執政對美關係押錯寶，蔡英文執政時期押寶美國民主黨，賴清德上任後還與民主黨籍曾任聯邦眾議院議長的眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）通電話，使得美國總統特朗普討厭賴清德，民進黨犯了愚蠢的外交大錯誤。



蘇煥智進一步表示，賴清德面對美國關稅戰，沒花時間處理好，讓沒有財經背景的“行政院副院長”鄭麗君去當談判代表，與特朗普政府談判，自然是大敗筆。



他說，美國聯邦上訴法院近期裁定特朗普對等關稅違憲，但其實仍對台灣相當不利，因半導體課稅還沒出爐，還要進行232條款的國安調查。台灣在談判方面也很不利，半導體甚至一度喊到可能課300％，特朗普任內恐會繼續發動關稅戰。只不過也造成美國9、10月的通貨膨脹將更顯著。



蘇煥智也提到，台灣現在最嚴重問題是還停留在科學園區模式，1980時打造科技園區算是成功模式，可是現在是軟體時代，影音、代工等軟體，台灣卻還停留在製造的思維。世界各國都以軟體為中心思維，網路大流行後，APP、手機改變全球生活模式，整個世界是在數字經濟內容潮流，但特別在台灣的中南部，很缺乏這塊數字時代內容。

