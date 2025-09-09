蘇煥智：綠都押寶民主黨　賴清德外交大錯誤

左起新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、前台南縣長蘇煥智、前“立委”陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月9日電（記者 張穎齊）針對台美關稅談判始終無法突破，前台南縣長蘇煥智9日分析表示，蔡英文執政時期押寶美國民主黨，賴清德上任後還與民主黨籍曾任聯邦眾議院議長的眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）通電話，使得美國總統特朗普討厭賴清德，因此無法過境美國本土，民進黨犯了外交大錯誤，導致關稅談判也不順。



蘇煥智9日接受中國國民黨籍前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇的“志聖鮮思”節目訪問。蘇煥智表示，賴清德面對美國對等關稅戰，沒花時間處理好，反倒找沒有產經背景出身的“行政院副院長”鄭麗君去當談判代表，與特朗普政府談判，自然是大敗筆。



蘇煥智說，賴清德政府到底心思放哪？只放在大罷免，而特朗普看起來也不是很喜歡賴清德，因從蔡英文時代就下錯棋，一直賭民主黨會贏，這是國際外交大錯誤，不該對美國政黨進行押邊。而賴清德日前過境夏威夷出訪太平洋“友邦”時，居然過程中還與佩洛西通電話，這是特朗普最討厭的人，賴清德的外交操作，在關鍵時機卻做出錯事。



蘇煥智說，賴清德後來要出訪巴拉圭等中南美洲“友邦”，要過境美國本土紐約，後來傳說特朗普政府安排從阿拉斯加過境，結果賴清德就不去了。跟美國關係處理不好，談判又不利。



何志勇問，如何看賴清德此人？蘇煥智說，賴清德是新潮流系栽培出身，自己以前當台南縣長時也曾是新潮流，支持過賴清德上任，但其實賴清德在當“立委”時，問政沒什麼特別，就長得英俊，反而服務做得滿有特色，會幫生病長者安排到成大醫院，服務到位。



蘇煥智說，賴清德更懂得守著台南地下電台，賣藥電台主持人“志明”康銀壽更成賴清德的“國策顧問”，這也是賴清德選舉的成功之道。其實賴在台南市長第二任，2016就有拚大位的想法，結果發生中國國民黨籍台南市議長李全教當選，賴半年不進議會，選大位之路也因此受到影響。



他透露，賴清德過去到大陸時，還講過自己是務實的“台獨”工作者，就是要跟蔡英文做區隔，賴清德過去在民進黨當在野時，也提過“國會”調查權，結果現在國民黨、台灣民眾黨團推就反對，過去說要廢“監察院”，現在讓“監察院”當橡皮圖章。



蘇煥智分析賴清德、蔡英文，他說，蔡英文當時用時任“行政院長”蘇貞昌，就是想用蘇貞昌挑戰時任副手賴清德，英、賴競爭、拉蘇制賴，蔡英文也不願讓蘇貞昌被換掉，因此做了最久的“閣揆”，但從蔡到賴，民進黨執政的部會首長都變成“Yes Man”只會說對、沒想法，這使得台灣民主化品質受到影響。



蘇煥智還說，他離開民進黨的原因，是看到蔡英文旁邊站著民進黨籍前“立委”陳明文、前民進黨祕書長洪耀福、新潮流系林錫耀，還有前府秘書長蘇嘉全，看旁邊站什麼人就知道蔡英文是怎樣。蔡英文沒參與過民主運動，沒選上過縣市長，旁邊的陳明文、前府“國策顧問”黃承國都是黑金，使民進黨黑金化。