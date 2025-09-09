金門漁村文化復興！牽罟體驗揭百年漁法

金門縣水產試驗所辦理《傳統漁業體驗，陳坑牽罟趣》活動，讓民眾體驗傳統漁法。（金門縣政府提供） 中評社金門9月9日電／為推廣海洋永續理念及傳統漁村文化，金門縣水產試驗所日前辦理《傳統漁業體驗，陳坑牽罟趣》活動。結合成功村歷史、漁村走讀及牽網操作，從瞭解過去漁村的歷史背景中，看見牽罟漁法對於社區文化的重要性，並體驗海洋環境變遷對漁業產業的影響。



該活動首先由金門縣成功休閒漁業發展協會理事長陳向鑫進行介紹，從文獻資料帶出成功村(舊名-陳坑)早年牽網漁業的盛況。每組牽網作業須出動數十名人力，豐富的漁業資源足以支撐村落的生計。透過今昔影像紀錄的對比，顯示陳坑海岸環境有了很大的變化。牽罟班也必須因應漁業資源、環境的惡化而轉型，逐漸朝向漁村傳統文化傳承、海洋資源永續的方向發展。



從正義社區活動中心走往成功沙灘的路上，金門縣領團解說員協會理事長陳和海帶隊尋找村落中海洋文化的蛛絲馬跡。從古厝、洋樓興建的故事，到陳坑風獅爺的持有物，再再顯示陳坑漁村與海洋文化的盤根錯結。



而活動的亮點“牽罟”，此種漁法先將舢舨順著坡道推入海中，完成網具佈設後再以人力將網具拉回。透過成功休閒漁業發展協會的熱心教導，參加者以腰架穩住身姿並緩緩將網具拉往岸上，最終於網具上取下漁獲。



活動中，綿長的網具只捕獲到零星幾隻小魚，正呼應漁業資源匱乏的現況。水試所期望透過此次活動，向參加者展現漁業產業及海洋資源的困境，並推廣挑選漁獲時聰明篩選，一齊共創永續的海洋環境。