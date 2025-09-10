蘇煥智：綠樂見柯有能量　再演一次三腳督

前台南縣長、律師蘇煥智接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案遭羈押禁見逾一年，8日以新台幣7000萬元交保。前台南縣長、律師蘇煥智接受中評社訪問時分析，民進黨可能樂見柯文哲還有量能，還會想拚2028大位，想重演一次藍綠白三腳督情勢，才會有利賴清德連任。



蘇煥智指出，柯文哲看起來沒完全被民進黨幹掉，雖可能無法像選2024的氣勢，但在這情況下，對賴清德不見得不利。因柯文哲愈沒死，能量愈大，柯恐還會想出來選，倘若藍綠白三腳督出現，就有利賴清德。顯然賴清德的民調支持度無法過半、也無法改善，因此賴也只能期待三腳督。



蘇煥智，出生於台南，輔仁大學法學碩士。歷任台南縣長、台灣維新創黨人兼召集人、新竹清華大學講師、加州大學柏克萊分校東亞研究院訪問學者、IBM台灣分公司律師、時任台北市議員陳水扁助理、民進黨籍“立委”、民進黨“立法院”黨團幹事長、“司法院”司改會民進黨代表委員、新境界文教基金會地方自治組召集人等，2018年退出民進黨。現為大員法律事務所律師。



蘇煥智向中評社說，若2028藍白合成功，賴清德則無機會，不過民進黨也要了解，柯文哲不管選不選大位，柯文哲仍能扮演破壞民進黨的重要角色，柯文哲還是很有聲量。因此他是支持像法國總統選舉一樣兩輪制，這並無違反多數原則，第一輪擇優最高票的2人再選。



記者問，賴清德大罷免大失敗後，民進黨派系勢力角逐如何？賴清德的派系如何？



蘇煥智說，賴清德在整個民進黨內，包容度不夠，因此英系是蠢蠢欲動，讓人思考英系會不會另外2028推人？大家都在關注，畢竟賴清德曾在蔡英文任內，2019年發動過造反，蔡都給賴當“行政院長”了，賴還跳出來參選，依蔡的個性，沒那麼容易放過賴。也可觀察到，英系在賴任內，也沒得到很大的位置或好處。

