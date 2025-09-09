雙城論壇準備中　蔣萬安：雙城好兩岸就會好

台北市長蔣萬安出席台北市2025年運動有功團體及人員表揚典禮。（台北市政府提供） 中評社台北9月9日電／先前傳出台北上海城市論壇將於9月25、26日舉辦，中國國民黨籍台北市長蔣萬安9日受訪時，雖未證實，但表示目前還在幕僚作業階段，並強調兩岸關係“千絲萬縷、密不可分”，應在符合“憲法”和“兩岸人民關係條例”精神及規範下逐步推動，雙城具有代表性，相信“雙城好兩岸就會好”。



台北上海城市論壇今年輪到上海市舉辦，傳出時間點可能落在9月25日至27日。



蔣萬安今日下午出席台北市2025年運動有功團體及人員表揚典禮，並於會前受訪。



媒體詢問財政劃分法爭議明天藍白首長是不是要開記者會？蔣萬安表示，謝謝國民黨籍台中市長盧秀燕特別召集各縣市，他們就會在明天表達地方政府的心聲以及意見。



蔣萬安說，兩岸關係越緊張越需要交流，只要對兩岸任何正常互動有益的事，自己一定會全力支持。雙城論壇更是行之有年，最具代表性的地方政府交流，不論是地方政府或是城市間的交流，很多議題都已是行之多年，更簽了多個合作備忘錄（MOU），造福市民朋友。



蔣萬安認為，兩岸關係是千絲萬縷密不可分的，應在符合“憲法”和“兩岸人民關係條例”精神及規範下逐步推動。他相信“雙城好、兩岸好”。目前仍然由市府大陸事務小組幕僚作業階段，有任何進展都會向市民報告。







