中評關注：綠謀捧柯裂解藍白　司馬昭之心？

左起民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月10日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案遭羈押禁見逾一年，8日以新台幣7000萬元交保。親綠媒體或側翼，近期頻頻討論柯文哲恐拚2026高雄市長、2028大選，甚至奪回民眾黨主席之位，無疑是意在一箭雙鵰，一方面裂解白營，一方面破壞藍白合，但這樣的如意算盤真容易嗎？柯文哲真會中計嗎？



大罷免大失敗，賴清德標榜休養生息，並立即於3日中常會上成立啟動2026選舉對策委員會，共同召集人為邱義仁、民進黨秘書長徐國勇。賴清德6日出席“律師聯合會第78屆律師節慶祝大會”時更吐出一句“行政干預司法時代已過去了”。恰巧，原本要延押到10月1日的柯文哲，被台北地方法院裁定提早於5日具保停押，柯文哲8日交保。



柯文哲甫交保，親綠媒體與側翼便排山倒海發起輿論熱議，即民眾黨兩顆太陽、民眾黨主席黃國昌要不要將主席還給柯文哲？媒體人周玉蔻更點名柯文哲會選2026高雄市長，接連又出現柯文哲恐拚2028大位等網路、媒體討論，探究背後原因為何？



照此脈絡觀察，無疑是期盼對柯文哲進行養、套、殺，以捧柯文哲態勢，來對一向支持藍白合的黃國昌見縫插針。製造柯文哲將拚2026高雄市長選舉，欲影響中國國民黨高雄市長人選柯志恩布局，挽救民進黨高雄市長人選搞不定的形勢。



隨著媒體熱議，高度吹捧柯文哲量能大，可能在三審定讞、被褫奪公權前，再拚2028大位，出現國民黨要如何與柯文哲喬藍白合等話題。但這無疑是司馬昭之心、路人皆知，前台南縣長蘇煥智就分析，賴清德以現在低迷的民調支持度，也無力整合民進黨內整合，唯有繼續施行裂解藍白、三腳督，賴曾有望再度連任，否則一對一情況下，賴勝算甚低。

