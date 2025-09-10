王義雄：民進黨跪美舔日　台失抗日話語權

工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月10日電（記者 蔣繼平）針對從九三閱兵看出兩岸在抗日戰爭歷史敘述上的差異，工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄向中評社表示，中國大陸展示軍事實力和民族復興的敘事，民進黨政府卻在抗日戰爭話語權上失落，形成了鮮明的對比。他憂心，缺乏軍事實力和統一的民族敘事，對歷史刻意扭曲與一味“跪美舔日”，讓台灣在國際失去自主性、更削弱民眾對政府的信任。



王義雄，1939年生，日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士。曾任輔仁大學法律系副教授，執業律師。1986年黨外公政會推薦當選“立委”，民進黨成立後成為黨員，一年後因理念不合退出，1987年創立工黨。後期主要經商，並創辦海潮智庫。



王義雄表示，這次中國大陸九三閱兵展示解放軍多款首次亮相的尖端武器，這不僅展現了軍事科技領域的領先地位，更向國際社會傳遞已成為一支不可忽視的軍事力量的明確訊息。大陸在軍事戰略已全面從陸地走向海洋，顯示出在維護中國主權和海洋權益方面的決心與能力。



解放軍“由陸向海”的戰略轉型，王義雄表示，符合中國大陸在國際地緣政治中的角色需求，隨著美國加強印太地區的軍事存在，以及中日、中美在南海、台海問題上的緊張局勢升級，大陸需要一支能夠在遠洋維護國家利益的世界一流軍隊，這種軍事實力的展示，不僅是對外的威懾，也是對內的心理建設。



值得注意中國大陸在抗日戰爭話語權上的主動塑造，王義雄表示，這是對歷史的尊重，也是對民族記憶的捍衛。透過九三閱兵，大陸成功地將抗日戰爭的歷史融入民族復興的敘事中，增強了大陸人民的集體認同感。反觀，民進黨政府的歷史敘述，卻因其政治化操作而割裂了民族記憶，讓台灣在抗戰話語權上逐漸邊緣化。



有關民進黨政府在抗日戰爭話語權上的失落，王義雄表示，“賴政府”不僅未能在國際社會上積極宣揚“中華民國”對日抗戰的歷史貢獻，反而一味“跪美舔日”，甚至曲解歷史，將對日抗戰的功績拱手相讓給對岸，完全無視“中華民國”政府在抗戰中的領導地位與犧牲奉獻，讓台灣軍人不知為何而戰。

