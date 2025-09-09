柯文哲、應曉薇交保　北檢提抗告擬5理由

柯文哲8日交保後離開北院前發表簡短談話。（中評社 資料照) 中評社台北9月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉及京華城等案，聲請具保停押5日獲台北地方法院裁定7000萬元交保，中國國民黨籍台北市議員應曉薇則以3000萬元交保。台北地檢署不服柯文哲、應曉薇交保裁定，今天下午6點向法院提出抗告，並擬具5大理由，包括今天庭訊後，柯與證人陳智菡同車，違反與證人接觸規定，向高等法院提出抗告。



應曉薇5日辦妥手續後離開法院，柯文哲8日則同意由妻子陳佩琪辦理後續交保程序，於8日下午離開法院。



北檢聲明如下：針對法院2025年9月5日裁定柯姓、應姓被告准予具保停止羈押，本署檢察官已擬具理由，於今天下午6時向法院提出抗告。摘錄如下：



1. 依照臺灣高等法院2025年8月11日2025年度抗字第1881號裁定（被告柯Ｏ哲、應Ｏ薇延長羈押抗告遭高院駁回之裁定），認為被告柯文哲涉犯公益侵占罪之部分，仍有重要證人尚未調查完畢。檢方盤點2025年10月間尚待交互詰問之重要證人，至少包括：黃Ｏ茂（10月2日）、張Ｏ祥、范Ｏ偉（10月16日）、黃Ｏ珊（10月21日）、吳Ｏ民（10月30日）等人。故檢方主張不論貪污罪或公益侵占罪，在證人交互詰問完畢前，仍有羈押之必要。



2. 被告柯Ｏ哲於昨（9）日具保後，即與本案證人陳Ｏ菡、陳Ｏ丞有所接觸，已違反法院具保命遵守之“不得與證人有任何接觸之行為”之事由。



3. 被告柯Ｏ哲具保後，對即將於2025年9月16日至法院作證之共同被告李Ｏ宗喊話，然共同被告李Ｏ宗就公益侵占之犯罪事實，與被告柯Ｏ哲有相互指證之關係。

