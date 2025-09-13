陳文甲：石破茂圖中美平衡外交　陷內外交迫

開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲接受中評社專訪（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月13日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，對日課徵稅率降至15%，但日本首相石破茂仍面臨請辭。開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲接受中評社專訪分析，石破茂內閣雖圖中美平衡外交，但在美日不對等下，政治依賴導致經濟談判失能；對中國雖不敢過度強硬，但也遭中國限制出口稀土與封殺對日旅遊，平衡戰略失敗。



陳文甲表示，石破茂在首相任內面對極其複雜且具對抗性的國際環境，尤其是在美國總統特朗普2.0的強勢主政，與中美對立持續升溫之際，石破茂試圖延續過去日本擅長的“中美平衡”外交與經貿策略，但結果證明，這樣的模糊立場不僅無法取得預期空間，反而導致兩邊都不滿，陷入內外交迫的戰略泥沼。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授、印太戰略智庫特別顧問。



陳文甲向中評社說，特朗普在回鍋後延續美國優先政策，再次對盟友施壓，要求重新調整貿易條件。其中最具爭議的，便是針對日本汽車與電子產業提出15%的關稅調整方案，因為日方市場遲遲未對美國車輛充分開放，且日本對中國出口仍保持高依賴度。這對日本來說，無疑是戰後罕見的壓力挑戰，尤其在汽車與電子長期作為日本出口支柱的背景下，特朗普的新關稅主張等同於直接打擊日本的經濟利益核心。



他說，面對如此挑戰，石破茂選擇相對溫和與審慎的態度，所以石破在多次公開表示，希望經貿議題與安全議題分開處理，意即在安保上繼續配合美國，包括支持印太戰略、增強駐日美軍基礎設施與強化日美軍事同盟；但在經濟與貿易層面則盼保留協商空間，避免完全讓步於美國的要求。



陳文甲說，然而這種企圖兩邊不得罪的策略，最終卻陷入進退失據的處境，因為美國認為石破未展現實質改革誠意，尤其在美日貿易談判上缺乏明確立場與對應配套，被批評為繼續拖延；因此在特朗普眼中，石破的表現顯得過於被動且缺乏決斷力，導致不再視石破為一個可預期與可信賴的戰略夥伴。



中日關係方面，陳文甲說，中國對石破的態度也轉趨冷淡，儘管石破政權試圖維持中日高層對話，延續經貿交流與企業互訪，但在南海議題、台灣安全與半導體供應鏈方面，日本與美國立場日益靠攏，使中國逐漸質疑石破政府是否真有維持穩定關係的誠意；再加上石破茂並未在任何重大議題上明確向中方釋出合作訊號，結果便是雙方關係不上不下，缺乏互信的合作動能。

