區桂芝：美退出！讓兩岸中國人決定自己未來

北一女國文教師區桂芝。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月10日電（記者 張嘉文）美國在台協會（AIT）處長谷立言日前邀朝野會面，關切台灣防務預算。多個主張反戰的民間團體9日舉辦反對美國介入台灣防務預算的公聽會，北一女國文教師區桂芝在會中表示，過去台灣社會反戰爭、反軍購，要和平甚至更進一步主張和平統一的聲音是被壓抑，但最近一段時間起來了。



區桂芝說，台灣的和平不是靠軍購，應該告訴美國，請他們放手退出台海，讓兩岸中國人自己決定自己的未來，不管是要一個中國或兩個中國，我們自己來談，請美國人退出。



這場“國防不必防人民—台灣人民要求公開AIT介入台灣國防預算”人民公聽會，是由捍衛台灣民主法治與兩岸和平安全推動小組、反戰工作小組、秋鬥籌委會、黨外在野大聯盟等團體共同主辦，由左翼聯盟祕書長黃德北主持，邀請包括工運組織者鄭村棋、政治大學傳播學院退休教授馮建三、陽明交通大學榮譽教授傅大為、“中央研究院”歐美所研究員盧倩儀、北一女教師區桂芝、自主工聯秘書長阮幼婷、台灣和平實踐研究工作室執行長郭耀中等人出席。



區桂芝在會中表示，反戰、反軍購以及呼籲和平的聲音，在台灣社會中被壓抑，但近來有逐漸浮現的跡象，就連網紅館長陳之漢都高喊，要遠離美國、要親中，才有台灣的未來，這就代表不是少數人，而是一般老百姓也有這樣的想法。



她強調，台灣和平的根基，不在軍購、不在軍演，而在於讓兩岸有對話的可能。而台灣的“國防”預算過去弊案叢生，軍購黑歷史比比皆是，卻仍一再編列新的預算，形同把資源投向無底洞，應該要告訴美國，放手退出台灣海峽，讓兩岸中國人自己談未來，而非外力來決定。



區桂芝另外提到，大罷免大失敗她本來很高興，但眾多藍委竟然在9月3日軍人節這天，在日本進行訪問，這節日紀念的是抗日戰爭犧牲的軍人，這是對歷史的不尊重，也是反法西斯教育的失敗，藍綠爭著誰和日本更友好，爭著和美國關係誰最佳，最終只會讓台灣陷入軍購弊案與外交依附的惡性循環。

