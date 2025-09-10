高雄興達電廠火警前天然氣就外洩？台電否認

台電南部施工處長黃啟祥10日在高雄市永安區公所開說明會後受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月10日電（記者 蔣繼平）台灣重要的火力發電設施、高雄興達電廠9日晚間發生天然氣外洩閃燃爆炸，所幸無人傷亡，但火勢與衝擊波造成當地居民恐慌。針對有居民稱有聞到異味，台電南部施工處長黃啟祥10日受訪回應，天然氣無色無味，但接獲反映就會進一步調查釐清異味來源，澄清並無9日下午就外洩，也與供電穩定無關，廠內受損要再評估。



高雄興達電廠9日晚間發生火警，起火位置在新建2號燃氣機組疑似因天然氣洩漏閃燃爆炸，所幸沒有產生傷亡。台電10日上午9時在永安區公所開說明會，興達電廠廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥到場，向永安居民說明事故原因。



在說明會上，有人提出9日下午4時及爆炸前30分鐘被當地居民聞到阿摩尼亞，黃啟祥表示，經瞭解外洩時間為晚間8點左右，瓦斯天然氣是沒有味道的，但電廠有氨槽，但是是在後端，距離氣爆位置有一段距離，但既然民眾有反映異味，將會進行調查。



氣體外洩後有何應對措施，黃啟祥表示，有啟動自動關斷並通知上游中油源頭也要關掉，但因系統還在測試，警報聲音可能不夠大，會檢討警報標準門檻是否要降低、及是否需要連線進行改進報告，這是未來要努力的。



有關廠內損害，黃啟祥表示，爆炸有很大的衝擊波，附近居民都有感受到，相對的廠內設施也都有受到震動衝擊。目前主設備應未受到影響，但加熱器、起火點周邊管等附屬設備確實有受損，但尚無法估計受損金額。



對於測試運轉多久，黃啟祥表示，興達新2號機過去都有測試過好幾次，也有滿載測試過，但昨天是第一次啟動奇異公司所生產的加熱器，要再瞭解是否與事件有關。



至於是否影響正式運轉與供電穩定，黃啟祥表示，兩部機組都沒有正式商轉，不會影響供電穩定。興達新1號機已經進入“可交受調度”（ODD，Official Dispatch Date），預計年底可以達到商轉，2號機則是年底進入ODD，預計明年2、3月商轉。