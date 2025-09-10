綠議員籲台中比照普發現金　盧秀燕不回應

民進黨台中市議會黨團召開記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月10日電（記者 方敬為）民進黨台中市議會黨團今天召開記者會指出，國民黨籍市長盧秀燕任內，市庫超徵新台幣200億元稅收，加上市地出售、《財政收支劃分法》統籌分配款增加，台中市民平均可分得新台幣5.2萬元。盧秀燕與台中市5位國民黨籍“立委”屢次強調“還稅於民”的重要性，因此呼籲盧秀燕市府要比照辦理，普發現金，刺激台中經濟。



台中市政府財政局回應，稅收僅為政府“歲入”來源之一，扣除“歲出”與“還債”，才會產生真正賸餘。台中近6年多是超徵，但衹有2020、2021、2023年產生賸餘，且歷年累計短絀達211億元，並無餘裕。盧秀燕10日出席公開行程，對此沒有回應。



民進黨台中市議會黨團總召王立任10日率議員張芬郁、陳雅惠、張玉嬿、李天生、林祈烽、周永鴻、黃守達等人召開記者會，主張台中市政府應還稅於民，普發每位市民新台幣5萬2860元。



王立任指出，根據數據台中市政府在盧秀燕市長任內七年間，市庫超徵新台幣200億元、市地出售1023億元，加上《財劃法》修正後每年可再增加288億元，合計約1511億元。以台中市286萬人口計算，平均每人可分得5萬2860元。財政完全足以支應。這顯示市府有能力立即啟動“還稅於民”，黨團也將正式提案。



王立任強調，年初台中市藍委公開推動“還錢於民2.0”，盧秀燕在造勢場合也表示“多收的稅應還給市民”。無論中央或地方，藍營人士多次強調此一政策的重要性。再者新北市與台南市議會皆不分黨派一致支持，並交由市府研擬，顯示“還稅於民”已是社會共識，請國民黨及無黨籍議員共同支持此次提案。