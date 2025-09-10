拚黨魁！鄭麗文：希望挺盧秀燕力量支持我

鄭麗文在前國民黨黃復興黨部主委季麟連(右)陪同接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉將在10月18日進行改選，在黨籍台中市長盧秀燕宣布不參選後，傳出挺盧派將支持人選轉向前國民黨籍“立委”鄭麗文。鄭麗文今天對此受訪表示，她希望支持盧秀燕的這股力量，自然而然轉而支持她，到目前為止的溝通都算相當的順利，接下來也要進行全台灣的相關拜會。



但鄭麗文也強調，不希望在選舉過程中有山頭主義、各自的派系，對現任國民黨主席朱立倫的評價，自然是由黨員給予評價，而朱是黨內栽培的優秀人才，未來仍是國民黨團隊重要成員。選舉過程中難免會有刀光劍影、私下的傳言，但既然是黨內選舉，團結一致對外，不要讓外界看笑話、見縫插針。



國民黨主席選舉定10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。目前有7人表態參選黨主席，包括：藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前國代蔡志弘，第8位可能是前台北市長郝龍斌或前中廣董事長趙少康，登記截止日期為9月19日。



鄭麗文今天上午由台退役海軍陸戰隊二級上將、前國民黨黃復興黨部主委季麟連陪同，出席軍系社團復興崗23期年會，積極爭取黨內軍系的支持。



鄭麗文在受訪時表示，大家都說黨內的軍系、黃復興黨部是最堅實的力量，所以大家都非常重視，認為主席選舉一定要有軍系的支持，軍系是國民黨的重要資產，要重視軍系的付出和支持，否則就是站在金山上而不自知。



鄭麗文也說，她非常榮幸可以向軍系前輩報告參選的動機、主張，願意在這關鍵時刻，做她最大的後盾，一起為國民黨付出、努力，打贏一場歷史的勝仗；也非常感謝季麟連擔任她的黃埔後援會長。



對於爭取挺盧派的支持，鄭麗文強調，已經長達將近一年的時間，黨內很多大佬、有志之士都有在互相溝通連結，不斷勸進盧秀燕。但既然盧不選，我們必須尊重且支持這決定，那同樣的團隊就必須有人扛起國民黨這機器，在不同的戰鬥位置上面，這股支持盧秀燕的力量，希望能轉而支持她。